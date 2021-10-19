Уфа, 19 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Прямые перелёты из Уфы в Минск, Тель-Авив и Нур-Султан могут быть открыты в 2022 году. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Basel.aero Самолет

«С учётом санитарно-эпидемиологической ситуации руководство авиаперевозчика планирует в 2022 году организовать прямые перелёты из Уфы в Нур-Султан, Тель-Авив и Минск», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам гендиректора международного аэропорта «Уфа» Александра Андреева, в текущем году объём обслуживания может достигнуть 3,8 млн человек. В то время как инфраструктура аэропорта дает возможность увеличить пассажиропоток до пяти млн человек в год.

Перспективы авиасообщения между Уфой и Тель-Авивом глава Башкирии Радий Хабиров обсудил в ходе встречи с чрезвычайным и полномочным послом Израиля в России Александром Бен Цви на Петербургском международном экономическом форуме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что возможности организации прямых рейсов из Уфы и Нур-Султан были рассмотрены на встрече Хабирова и премьер-министра Казахстана Аскара Мамина во время визита делегации Башкирии в Казахстан.