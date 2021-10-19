Сеул, 19 октября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Южной Корее продолжают фиксировать рост цен на топливо. Об этом 17 октября сообщило DongA Ilbo со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

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Согласно опубликованным данным, средняя стоимость бензина по стране составила 1687,2 вон (~$1,43), что на 28,3 вон (~$0,024) больше, чем на прошлой неделе.

Известно, что цены на топливо продолжают расти на протяжении четырех недель подряд.

Самые высокие цены на бензин были зафиксированы в Сеуле, где литр топлива стоит 1772,5 вон (~$1,5).

Стоимость дизельного топлива также увеличилась на 29,2 вон (~$0,025), до 1483,6 вон (~$1,26).

Эксперты отмечают, что увеличение стоимости топлива связано с ростом мировых цен на нефть и ослабления южнокорейской воны.