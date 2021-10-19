В Приморье медведь напал на мужчину
Надеждинский район, Приморский край, 19 октября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Приморье медведь напал на мужчину в лесу. Охотнадзор и полиция проводят проверку, пишет VL.ru.
Медведь
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Пострадавшего доставили в больницу Артёма в тяжёлом состоянии. Позже перевезли во Владивосток в госпиталь Тихоокеанского флота.
Роковая встреча животного с человеком произошла 18 октября в Надеждинском районе, в селе Раздольное.
Известно, что мужчина — бывший военный, медведь успел разодрать ему лицо. Как удалось спастись человеку, не уточняется.
Как сообщало ИА REGNUM, молодой медведь напал на жителя Магадана.