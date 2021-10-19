Москва, 19 октября, 2021, 08:56 — ИА Регнум. Десять тонн гуманитарной помощи доставили в Нагорный Карабах российские миротворцы. Об этом в Министерстве обороны России сообщили 19 октября журналистам.

Минобороны России Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Гуманитарный груз доставила автомобильная колонна, которую сопровождали миротворцы и военная автоинспекция. Автомобили проследовали с аэродрома «Эребуни» в Ереван, затем через Лачинский коридор достигли Степанакерта.

«10 тонн гуманитарного груза из Еревана доставлены», — отметили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что населению Карабаха привезли обувь и одежду, школьные принадлежности, бытовую химию, газовые печки и горелки. Эти вещи предназначены для беженцев, многодетных семей, пострадавших и вынужденных переселенцев.

Как сообщало ИА REGNUM, режим полного прекращения огня и военных действий действует в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. Российские миротворцы следят за соблюдением договорённостей.

Читайте также: Российские военные навели порядок в Карабахе после перестрелок