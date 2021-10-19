Кызыл, 19 октября, 2021, 08:47 — ИА Регнум. В Туве вынесли приговор по делу об изнасиловании с особой жестокостью пожилой женщины в 2011 году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, на скамье подсудимых оказался 32-летний житель города Чадан.

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По данным следствия, в ночь на 15 апреля 2011 года обвиняемый распивал алкоголь в компании с пожилой родственницей и её гостями, в том числе 63-летней потерпевшей. В ходе гулянки он вывел её на улицу и изнасиловал. Женщина в силу возраста, а также инвалидности находилась в беспомощном состоянии.

«В результате его умышленных действий потерпевшая от полученных телесных повреждений и возникших осложнений скончалась в медицинском учреждении спустя непродолжительное время», — отметили в ведомстве.

Разоблачить преступника долгое время не удавалось из-за показаний его сожительницы, которая боясь за свою жизнь, заявляла о его непричастности к преступлению. Однако по итогам многолетней работы мужчине было всё же предъявлено обвинение.

Суд признал подсудимого виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера с особой жестокостью, повлёкшие смерть потерпевшей и приговорил к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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