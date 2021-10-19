Ульяновск, 19 октября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. В Ульяновской области в связи с ростом заболеваемости COVID-19 нагрузка на первичное звено здравоохранения возросла в десять раз. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания в правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

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Один из основных вопросов касался создания запаса расходных материалов для тестирования на COVID-19. Ранее из регионального бюджета на эти цели был направлен 31 млн рублей, что обеспечит лаборатории расходными материалами до конца ноября. По поручению губернатора на данные цели из областной казны будут выделены дополнительные средства.

Напомним, что в Ульяновской области тестирование на COVID-19 проводится в 14 лабораториях, в среднем в сутки проводится 6 тыс. исследований. С начала пандемии проведено более 1,3 млн тестов, по итогам которых подтверждено почти 89,7 тыс. случаев заражения коронавирусом. В настоящее время амбулаторно (то есть на дому) проходят лечение 11 210 ковидных больных.

«Нагрузка на первичное звено здравоохранения возросла в десять раз, в то же время и сами медики заболевают», — заявил на заседании губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

По данным властей, первичную медпомощь сейчас оказывает 37 организаций, где числятся 677 участковых врачей, из них 73 болеют. Не хватает 155 специалистов, наибольший дефицит — в ульяновской городской поликлинике № 4, ДГКБ Ульяновска, Новоульяновской городской больнице имени А.Ф. Альберт.

В связи с этим в учреждения здравоохранения привлекли для работы почти 80 ординаторов, 17 узких специалистов из специализированных медучреждений и свыше 30 добровольцев. Также продолжается модернизация первичного звена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области ведётся работа по повышению заработной платы медицинским работникам, в том числе в частных клиниках. 21 октября в регионе планируется подписать соглашения с представителями медицинских организаций о намерении повышения зарплаты в 2021—2023 годы не менее чем на 15%.