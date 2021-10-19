Токио, , 08:46 — REGNUM Российские и китайские военные корабли впервые прошли вместе через Сангарский пролив (Цугару), разделяющий японские острова Хонсю и Хоккайдо. Об этом заместитель генсека кабмина Японии Ёсихико Исодзаки сообщил 19 октября на пресс-конференции в Токио.

Остров Хоккайдо NASA

Он уточнил, что накануне пять кораблей Военно-морского флота РФ и пять кораблей Военно-морских сил Китая прошли через пролив Цугару, направляясь из Японского моря в Тихий океан.

«Такое происходит впервые. Мы внимательно следим за действиями российских и китайских кораблей в районе Японии», — сказал Исодзаки.

Корабли прошли между японскими островами в соответствии с международными правилами, вторжения в территориальные воды островного государства не произошло.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября в Японском море завершились совместные учения России и Китая «Морское взаимодействие — 2021». С российской стороны в них участвовал в том числе большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», с китайской — эсминцы «Кунь Мин» и «Нань Чан».

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