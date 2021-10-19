Екатеринбург, 19 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Свердловской области прокуратура открыла горячую линию для выявления фактов незаконного производства и сбыта поддельного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Алкоголь

С 19 октября сообщать такую информацию можно по номеру телефона (343) 376−82−61. Также желающие могут обратиться в прокуратуру области в Екатеринбурге на ул. Московская, д. 21 и через сайт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области насмерть отравились 18 человек. Они приобрели алкоголь с метиловым спиртом.