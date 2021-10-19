Стокгольм, 19 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. Резкий скачок цен на газ в Европе произошёл, в том числе, и из-за «влияния», которое российская компания «Газпром» якобы оказывает на энергетический рынок. Об этом в обращении к министру энергетики и информационных технологий страны Андерсу Игеману заявил шведский парламентарий Ханс Валльмарк.

Gazprom.ru «Газпром»

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Депутат риксдага отметил, что Евросоюз всё чаще выступает «против хаоса на рынке», который якобы возникает тогда, когда один и тот же поставщик является игроком, контролирующим как саму добычу газа, так и сеть трубопроводов и запасы горючего.

«Это обстоятельство может быть использовано в различных целях, включая оказание влияния на рынок. Типичный пример — это Газпром», — заявил парламентарий, слова которого приводит RT.

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Парламентарий интересуется, не намерен ли глава минэнергетики приложить усилия, чтобы склонить ЕС к принятию мер, направленных на то, чтобы рост цен на газ в Европе не происходил из-за «влияния» на рынок таких компаний, как российский «Газпром».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Европейской комиссии Франс Тиммерманс заявил, что российская компания «Газпром» полностью выполняет долгосрочные контракты по поставкам газа в Евросоюз. Он также добавил, что российская сторона не занимается манипулированием цен на газовом рынке и не оказывает на него давление.