Петропавловск-Камчатский, 19 октября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. На восточном берегу полуострова Камчатка сейсмологами было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9. Об этом 19 октября сообщает Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая Геофизическая служба».

Smchealth.org Землетрясение

Уточняется, что подземные толчки произошли на расстоянии 88 км в северном направлении от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения находился на глубине 186 км.

Также указывается, что жители расположенных рядом районов ощутили толчки силой до трех баллов и отмечается, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подземные толчки магнитудой 4,5 произошли в юго-восточной части Мексики.