Джакарта, , 08:42 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что страны будут продолжать укреплять сотрудничество, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо Indonesia.go.id

«Индонезия и Малайзия смогут и дальше расширять сотрудничество. Не только ради наших двусторонних интересов, но и ради мира и процветания в регионе», — заявил глава государства во время встречи с министром иностранных дел Малайзии.

Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди, которая присутствовала на встрече, заявила, что премьер-министр Малайзии Сри Исмаил Сабри Яакоб планирует посетить Индонезию в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Малайзия категорически возражают против планов Австралии по строительству атомных подводных лодок в рамках партнерства с Соединенными Штатами и Великобританией.

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