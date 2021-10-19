Ханты-Мансийск, 19 октября, 2021, 08:42 — ИА Регнум. В Югре поэтапно вводится оказание ряда услуг, в том числе и торговли, лишь лицам с действующими персональными QR-кодами, подтверждающими прохождение вакцинации против COVID-19, или факт перенесения в течение последних шести месяцев указанного заболевания, или документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста сделанного не ранее чем за 72 часа до посещения организаций. Соответствующее решение принято региональным оперативным штабом.

geralt QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Данное решение вводится в действие с 25 октября 2021 года в городах Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Урай, Ханты-Мансийск, Нефтеюганском районе. С 8 ноября 2021 года — в Сургуте и Югорске, а также в Белоярском, Берёзовском, Кондинском, Нижневартовском, Октябрьском, Советском, Сургутском, Ханты-Мансийском районах.

Отдельно отмечается, что без QR-кода и справки о вакцинации от коронавируса можно будет посещать аптеки и магазины, реализующие продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости.