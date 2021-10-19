Кемерово, 19 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1283 пациента с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 19 октября, сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем 14-дневном карантине находится 13 016 человек», — уточнил оперштаб.

Всего в регионе выявлено 60 362 случая заражения коронавирусом, 57 679 человек выздоровели, 1400 пациентов скончались.