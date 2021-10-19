Москва, 19 октября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. В числе поручений, которые дал президент РФ Владимир Путин по итогам пленарного заседания ВЭФ, которое состоялось 3 сентября во Владивостоке, значится также капитальный ремонт более тысячи зданий школ до конца 2026 года, сообщается на сайте Кремля.

Алексей Колчин ИА REGNUM Ремонт школы в поселке Северка

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Также правительству РФ глава государства поручил в дальневосточных регионах создать 21,5 тыс. новых учебных мест.

Доклад об исполнении поручения кабмин представит Путину до 1 марта 2022 года, а затем — ежегодно.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Дальнего Востока смогут получить 1 млн рублей при рождении третьего и последующих детей.