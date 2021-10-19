Лондон, 19 октября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Британская компания﻿ Ineos Automotive провела премьеру своего первого водородного внедорожника Grenadier. Об этом сообщает издание Autoreview.

Ineos Automotive Ineos Grenadier

В качестве силового агрегата у Grenadier будет установлен тот же двигатель, что у Hyundai Nexo. Испытания прототипа нового внедорожника с водородным мотором начнутся в конце 2022 года.

Компания Ineos имеет собственное производство водорода. Так, химическое подразделение концерна, в рамках которого работает автомобильное подразделение, выпускает по 400 тыс. тонн водорода в год (эквивалентно 2 млрд тонн дизтоплива.). Кроме того, в будущем компания планирует инвестировать 2 млрд евро в создание новых предприятий по выработке водорода по всей Европе. Этот факт является некоторым преимуществом компании в деле продвижения водородных автомобилей.

На мировой рынок бензиновая и дизельная версии внедорожников выйдут летом 2022 года. Позже Ineos планирует перевести модель на водород.

Ранее стало известно, что в 2025 году может появиться водородная версия Toyota Prius. Перед её дебютом японский автопроизводитель выпустит гибридную Prius. Это произойдет уже в декабре следующего года.

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