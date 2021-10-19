Мехико, 19 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 4,5 произошли в юго-восточной части Мексики. Об этом 19 октября сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

♒ ♒ ♒ ♒ Последствия землетрясения

Уточянется, что эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 41 км от города Тапачула. Очаг подземных толчков находился на глубине 102 км.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября стало известно, что в крае Кахетия на востоке Грузии, возле границы с Россией, произошло землетрясение магнитудой 3,4.