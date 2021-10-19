Владикавказ, 19 октября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. При обыске у заключенных колонии №1 в городе Владикавказе, в которой произошли беспорядки, были обнаружены запрещенные предметы. В частности, было найдено более 180 телефонов, зарядки и наушники к ним, а также колюще-режущие предметы, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Антон Самарский Колония

По факту бунта в настоящее время проводятся проверки, часть заключенных будет переведена в другие колонии для отбывания наказания. Как сообщало ИА REGNUM, уже перевезли в Дагестан более 30 человек. Еще около 150 осужденных будут переведены в колонии других регионов.

Общий ущерб, нанесенный во время погромов имуществу колонии, составил, по предварительным данным, около 3 млн рублей.

Напомним, 15 октября в колонии № 1, расположенной в столице Северной Осетии, заключенные устроили бунт. Они громили мебель, перегородки во внутренних помещениях исправительного учреждения, вывели из строя видеокамеры. Подавлять беспорядки пришлось с привлечением сотрудников спецподразделений. В настоящее время ситуацию в колонии удалось стабилизировать.

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