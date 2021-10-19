Уфа, 19 октября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Мужчина упал в пятиметровый котлован в Башкирии. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Котлован никак не ограждён

Спасатели г. Белорецка получили информацию о том, что на ул. Блюхера мужчина свалился в котлован и не может выбраться.

Прибыв на место происшествия сотрудники спасательного ведомства эвакуировали мужчину из котлована и передали медицинским работникам.

Было установлено, что сторож 1961 года рождения, обходя территорию, упал в котлован глубиной пять метров.

«Такие происшествия часто случаются с людьми из-за своей невнимательности, поэтому обязательно смотрите, куда вы наступаете», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии устанавливают обстоятельства несчастного случая на очистных.