Москва, 19 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Московский «Спартак» одержал победу над ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ХК «Спартак»

В первом периоде «Спартак» вышел вперёд благодаря шайбе Максима Цыплакова. Но все основные события пришлись на третий период.

В начале третьей 20-минутки «Спартак» забил ещё раз, отличился Иван Дроздов. Однако затем «армейцы» смогли забросить три шайбы подряд за шесть минут — голы на счету Антона Слепышева, Сергея Плотникова и Александра Попова.

«Спартак» организовал штурм на последней минуте, воспользовавшись удалением форварда ЦСКА Константина Окулова и выпустив шестого игрока вместо вратаря. При игре «6×4» за 18 секунд до конца отличился нападающий «Спартака» Эмиль Петтерссон.

В овертайме «Спартак» смог дожать соперника, вновь играя в большинстве. После удаления Слепышева гол забил форвард «Спартака» Сергей Широков.

Для «Спартака» эта победа стала первой с 10 ноября 2020 года в личных встречах с ЦСКА. Тогда красно-белые победили в овертайме (3:2). После этого они потерпели семь поражений подряд.

На сегодняшний день «Спартак» занимает восьмое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 20 очков. ЦСКА идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 25 очками.

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