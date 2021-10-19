Иркутск, 19 октября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 19 октября 2021 года, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5194 человека, причём рекордные 23 из этого числа добавили в сводку за минувшие сутки.

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 116 864 человека (+399 за сутки). Госпитализированы 4106 (+26 за сутки). Выздоровели 104 760 пациентов (+238 за сутки).

Ещё 465 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

Читайте также: Иркутская область демонстрирует рекордную смертность от COVID-19