Кемерово, 19 октября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Кемеровской области по состоянию на утро сегодня, 19 октября, за прошедшие сутки выявлено 219 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 216 случаев.

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«Кемерово — 30, Междуреченск — 28, Новокузнецк — 25, Прокопьевск — 20, Юрга — 15, Белово — 14, Мыски — 14, Киселевск — 13, Анжеро-Судженск — семь, Гурьевский МО — семь, Таштагольский МР — шесть, Ленинск-Кузнецкий — пять, Осинники — пять, Беловский МО — пять, Юргинский МО — четыре, Тайга — три, Яйский МО — три, Яшкинский МО — три, Калтан — два, Краснобродский — два, Полысаево — два, Новокузнецкий МР — два, Топкинский МО — два, Березовский — один, Кемеровский МО — один», — сообщил оперативный штаб региона.

За это же время 193 пациента выздоровели, шестеро скончались.