Москва, 19 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Москве вечером 19 октября ожидается мокрый снег, сообщает центр погоды «Фобос».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Первый снег

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Согласно прогнозу, в Центральной России погоду определит тыловая часть североатлантического циклона, поступят порции холодного воздуха с температурным фоном на три-четыре градуса ниже нормы. При этом синоптики отмечают высокую вероятность первого в сезоне заряда снега, который может выпасть в вечерние часы.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега в вечерние часы. Воздух прогреется до пяти градусов тепла, в Подмосковье — до шести градусов тепла. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.