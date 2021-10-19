Москва, 19 октября, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Жалобы на некорректную работу социальной сети «ВКонтакте» поступили от пользователей из ряда городов России. Об этом 19 октября свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего функционирование популярных интернет-ресурсов.

Иван Шилов ИА REGNUM «Вконтакте»

По состоянию на 07:50 мск было зафиксировано 5360 отчётов о сбоях в работе соцсети. Большая часть жалоб (44%) поступила от пользователей на сбои в работе приложения, на втором месте — сбои в работе сайта социальной сети (35%) и на третьем месте — жалобы на подключение сервера (21%)

Активнее всех сообщали о проблемах пользователи в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Казани и Екатеринбурге.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбое в работе социальной сети Instagram. Больше всего жалоб на сбои в работе соцсети поступило из США.