Москва, , 08:31 — REGNUM Мнение России о членстве Украины в НАТО должно учитываться Киевом, 18 октября написал в своем телеграм-канале глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Украина в НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Сенатор напомнил, что эта ситуация волнует многих стран НАТО, поскольку они понимают угрозу конфликта с РФ. Так парламентарий оценил слова украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, заявившего, что Киев не интересует мнение Москвы по вступлению в Североатлантический альянс.

«Украину не интересует мнение России о вступлении Украины в НАТО, как заявляет украинский МИД? Напрасно. Во-первых, оно очень интересует многих членов НАТО, которые не намерены из-за Украины и ее взбалмошной политики оказаться перед лицом опасного конфликта с Россией», — отметил он.

Пушков также подчеркнул, что игнорирование Киевом позиции России о судьбе Донбасса привело Украину к вынужденному заключению Минских соглашений.

«…Вспомним, как в 2014-ом году авторов госпереворота в Киеве тоже «не интересовало» мнение России о судьбе Донбасса. А потом вдруг заинтересовало. Причем настолько, что они были вынуждены подписать Минские соглашения. И очень сильно наступить на горло собственной националистической песне», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября Алексей Пушков написал о том, что возможности Украины для введения каких-либо переговоров исчерпали себя.

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