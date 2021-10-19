В Бразилии за сутки выявили свыше 7,4 тыс. носителей коронавируса
Бразилиа, 19 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 7,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 октября сообщает минздрав страны.
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По данным ведомства, за последние сутки в стране выявили 7446 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 21 651 910.
Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 183 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 603 465.
При этом уточняется, что на данный момент в стране 20 813 408 человек вылечились от нового заболевания.
Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 5738 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.