Бразилиа, 19 октября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. За истекшие 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 7,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 19 октября сообщает минздрав страны.

(сс) Paulo H. Carvalho. Agência Brasília Сдача анализа на коронавирус в Бразилии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: медики призывают к «радикальным решениям» — все новости»

По данным ведомства, за последние сутки в стране выявили 7446 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 21 651 910.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 183 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 603 465.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 20 813 408 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 5738 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.