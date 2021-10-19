Улан-Удэ, 19 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки подтверждена смерть ещё пяти пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, все скончавшиеся были старше 65 лет.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 1931.

В настоящее время в ковидных стационарах региона лечатся 808 пациентов. 79 тяжёлых больных находятся в реанимации, 40 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 2457 пациентов лечатся на дому в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 954 койки: занято — 808, свободно — 146 коек. Занятость коечного фонда составляет 84,7%», — отметили в штабе.