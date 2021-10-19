Ульяновск, 19 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В Ульяновской области обсуждают вопрос о введении самоизоляции для жителей старше 60 лет. Это связано с тем, что пенсионеры составляют основную долю скончавшихся от COVID-19, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсионеры

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На заседании в правительстве был поднят вопрос о смертности от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией. Власти заявляют, что основная доля скончавшихся ковидных больных — это «пациенты старше 60 лет с сопутствующими заболеваниями».

«В связи с этим в регионе обсуждается инициатива о полной самоизоляции не вакцинированных лиц старше 65 лет», — говорится в сообщении.

По официальным данным, из 200 тыс. пожилых граждан 84 тыс. жителей остаются не привитыми от COVID-19. Для тех из них, кто живёт один, действует бесплатная доставка продуктов и лекарств.

Кроме того, ульяновские власти планируют исключить ряд действующих мер поддержки пожилым гражданам, которые не привились от COVID-19. В частности, речь идёт о единовременных выплатах до 5 тыс. рублей на покупку лекарства и 2,5 тыс. рублей пенсионерам, переболевшим COVID-19 и имеющим доходы ниже прожиточного минимума.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 89 322 случая заражения коронавирусом, победили болезнь 78 574 человека, скончались 2822 ковидных больных.