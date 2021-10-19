Анадырь, 19 октября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. Из-за глобального логистического кризиса, связанного с перенаправлением грузов с Суэцкого канала на Транссиб, поток идёт из КНР и стран юго-восточной Азии. В итоге задержки поставок продуктов питания на Чукотку, Камчатку, Сахалин и Колыму составляют 2−3 месяца. В морском порту Владивостока скопилось около 200 контейнеров и 35 единиц техники, ожидающих отправки, сообщаетИА «Чукотка».

Mil.ru Северный завоз

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«Навигация в этом году очень сложная. С июля по сентябрь было в три раза меньше судозаходов в порты округа, чем обычно. Это значит, что в октябре и ноябре нам нужны дополнительные рейсы. Работаем с транспортными компаниями, внимательно следим за погодой. В ежедневном режиме продолжаем отслеживать ситуацию. Приоритет — продукты питания, но речь не только о них. В этом году много задач и строек во всех районах. Начинается реализация инвестпроектов. Для этого нужно доставить технику, материалы, модульные конструкции», — пояснил губернатор Роман Копин.

В этом году доставкой грузов в порты Чукотки занимаются четыре транспортные компании. Так, два теплохода должны выйти из Владивостока 22 и 28 октября. Первый — «Владимир Мясников», он доставит груз в Беринговский, затем в Анадырь. В начале ноября теплоход с продуктами питания ждут в Провидения и Лаврентия. Ещё одно судно зайдёт в Анадырь 4 ноября, а к 11 ноября — в Певек. Пятый в навигацию судозаход на Чукотку готовит ФЕСКО. Теплоход «Пионер» уже становится под погрузку во Владивостоке, 26 октября судно ждут в Анадыре, в первых числах ноября — в Эгвекиноте.

Компания МаринТЭК отправит судно в Беринговский, Провидения, Лаврентия, второе — в Анадырь и Певек. Компания «ТЕМП» доставит грузы 28 октября в Анадырь, 9 ноября — в Беринговский.

Новая компания «Аляска» планирует выход теплохода «Юрий Аршеневский» из порта Владивосток 10 ноября. Судно пойдет в Певек, там его ожидают 20 ноября.

«Запланировано завезти в округ 14,7 тыс. тонн продуктов питания. Из них 7,5 тыс. тонн уже доставлено, в первую очередь завезены продукты в труднодоступные населенные пункты. Осталось меньше 7 тыс. тонн. Продукты грузятся на корабли в первую очередь и гарантировано будут доставлены. По территории округа продукты будут доставляться, в том числе авиацией», — рассказал начальник окружного департамента сельского хозяйства и продовольствия Сергей Давидюк.

«Если понадобятся ледоколы — будем привлекать. Плановый крайний рейс из Владивостока на Певек планирует ООО «Аляска» в первой декаде ноября. По имеющейся информации в настоящее время в порту Архангельска на погрузке находится два судна на Певек», — добавил Копин.

При этом в соцсетях жители Чукотки буквально кричат о том, что продуктов питания катастрофически не хватает, а те, что доставляют, быстро раскупают.

Как сообщало ИА REGNUM, ПАО «Ленское объединённое речное пароходство» практически завершило доставку топлива и продуктов питания в отдалённые населённые пункты Якутии.