Варшава, 19 октября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Министр юстиции Польши Збигнев Зёбро на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что его ведомство обратится к правительству республики с просьбой направить иск в Суд Европейского союза против Германии.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В качестве повода для такого иска Зёбро обозначил «нарушение договоров ЕС со стороны германского руководства».

«Германия ошибочно обвиняет Польшу в политизации судебной системы, в то время как в самой Германии в судьи Верховного суда попадают исключительно политики», — написал он.

При этом министр подчеркнул, что предложение министерства юстиции будет являться рекомендацией, и неизвестно, примет ли правительство соответствующее решение. Основанием для подачи жалобы должна стать статья 259 Договора о функционировании Европейского союза, предусматривающая, что государство-член может возбудить дело против другого государства ЕС, если оно не выполняет обязательства в рамках Договора о Европейском союза.