Самара, 19 октября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Транспортные карты жителей c медотводом намерены разблокировать в Самарской области. Об этом 18 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Cap.ru Вакцинация

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Сообщается, что вопрос о разблокировке транспортных карт жителям региона, у которых имеется медицинский отвод на вакцинацию, поднял глава региона Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба.

Отмечается, что в ближайшее время в поликлиниках области ежедневно и на постоянной основе начнут работать врачебные комиссии, на которых жители смогут подтвердить временное противопоказание для вакцинации.

«Каждому пациенту, имеющему временный медицинский отвод против вакцинации, необходимо пройти врачебную комиссию в поликлинике по месту жительства, к которой он прикреплен. Для этого нужно предварительно позвонить по телефону «горячей линии» соответствующей поликлиники, либо прийти на прием к своему лечащему врачу. В этот же день состоится заседание врачебной комиссии, чтобы определить наличие временного медотвода и определить его срок. По истечении этого срока признается, что у пациента есть абсолютные противопоказания, либо пациент может вакцинироваться», — приводит пресс-служба словам министра здравоохранения региона Армена Беняна.

Сообщается, что после подтверждения медицинского отвода транспортная карта жителя области будет разблокировка.

«Врачебная комиссия должна работать каждый день в рамках режима работы лечебного учреждения. Это должно быть на постоянной основе во всех поликлиниках, во всем амбулаторном звене. Организуйте работу так, чтобы люди именно в своей поликлинике могли подтвердить медицинский отвод», — приводит пресс-служба словам Азарова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Самарской области поручил помочь пожилым жителям в получении QR-кодов.