Сеул, 19 октября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. По состоянию на конец сентября 2021 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $94,2 млрд, что на $1,6 млрд больше по сравнению с августом текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

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По их словам, показатель растет на протяжении двух месяцев подряд.

Объём депозитов в долларах США в банках страны увеличился на $1,77 млрд, до $82,15 млрд, а в китайских юанях — на $80 млн, до $1,62 млрд. Однако объём депозитов в японских йенах, напротив, сократился на $150 млн, до $4,79 млрд, в евро — на $110 млн, до $3,89 млрд.

Общий объём депозитов юридических лиц в банках Южной Кореи увеличились на $2,1 млрд, до $75,76 млрд, а физических лиц, напротив, сократился на $500 млн, до $18,4 млрд.