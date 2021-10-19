Кагальницкий район, Ростовская область, 19 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Ростовские следователи предъявили обвинение главе Кагальницкого района Игорю Грибову, ставшему фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Следователи полагают, что чиновник проигнорировал проверку квартир, предназначенных для выдачи сиротам, на пригодность. Согласно результатам экспертизы, жилые помещения в посёлке Малиновка не соответствуют проектной документации, техническим регламентам и строительным нормам. Тем не менее, застройщик получил более 7 млн рублей.

В настоящее время решается вопрос об аресте главы администрации Кагальницкого района.