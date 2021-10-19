Зыряновский район, Томская область, 19 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. Власти Томской области объявили конкурс на строительство моста через реку Яя на автодороге Большедорохово — Тегульдет в Зырянском районе. Информация об этом появилась 18 октября на сайте госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ilya Plekhanov Река Яя

Стоимость контракта составляет около 1132 млн рублей. Деньги будут выделены из областного бюджета. Заявки от желающих будут приниматься до 11 ноября.

Заказчиком работ выступает управление автомобильных дорог Томской области.

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