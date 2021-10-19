Симферополь, , 08:23 — REGNUM Учения, в которых принимало участие свыше 40 кораблей и катеров Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России, прошли на полигоне Опук в Крыму. Об этом 19 октября сообщает отдел информационного обеспечения ЧФ.

Корабли черноморского флота Mil.ru

«Экипажи более 40 кораблей и катеров Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в масштабном двустороннем учении с войсками (силами) Южного военного округа на полигоне Опук в Крыму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках маневров береговые войска вели противодиверсионную оборону побережья, а также боролись с морскими штурмовыми группами и корабельными силами десанта.

Также указывается, что для того, чтобы высадить на берег десант крейсерами «Москва», фрегатом «Адмирал Григорович», малым ракетным кораблем «Ингушетия» и ракетными кораблями «Набережные Челны» и «Р-60» береговая оборона была подавлена с помощью неуправляемых реактивных снарядов и корабельной артиллерии. Вместе с этим самолеты оперативно-тактической и морской авиации флота произвели удар по позициям условного противника.

Кроме этого, отмечается, что высадку морского десанта морской пехоты с техникой была проведена с больших десантных кораблей «Саратов», «Новочеркасск» и «Цезарь Куников», поражение целей и корректировка артиллерийского огня велись с использованием беспилотников «Форпост» и «Орлан-10».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что совместные российско-египетские учения «Защитники дружбы — 2021», в которых принимают участие десантники двух стран, стартовали 19 октября в Египте.