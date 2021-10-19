Сеул, , 08:22 — REGNUM Власти КНДР провели утром 19 октября испытание баллистической ракеты малой дальности, сообщает Yonhap со ссылкой на представителей совета национальной безопасности Южной Кореи.

Северная Корея

Представители совета нацбезопасности Южной Кореи выразили «чрезвычайное разочарование» тем, что КНДР продолжает осуществлять ракетные пуски, тогда как ведущие мировые державы проводят консультации по стабилизации ситуации и установлению мира на полуострове.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее японские и южнокорейские СМИ сообщили о запуске двух неопознанных снарядов с территории КНДР в сторону Японского моря. Других подробностей не приводилось. Тем не менее СМИ Южной Кореи предполагают, что Пхеньян проводил испытания баллистических ракет.

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