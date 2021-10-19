Нью-Йорк, США, 19 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. Решение России приостановить работу дипломатических миссий в Брюсселе и Москве вызывает сожаление у Североатлантического альянса. Об этом заявила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску.

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«Мы приняли к сведению решение России приостановить работу своей дипломатической миссии при НАТО и военной миссии связи НАТО в Москве, а также закрыть информационное бюро НАТО в Москве. Мы сожалеем об этих шагах», — подчеркнула в беседе с ТАСС Лунгеску.

При этом она подчеркнула, что политика НАТО в отношении России остаётся последовательной.

«Мы усилили сдерживание и оборону в ответ на агрессивные действия России, но остаёмся открыты для диалога, в том числе в Совете Россия — НАТО», — отметила представитель блока.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о том, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего постпредства при НАТО, а также деятельность военной миссии связи и информационного бюро НАТО в Москве. Такое решение Москвы последовало за заявлением Североатлантического альянса о сокращении численности российской миссии при НАТО.

Германский министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что решение России закрыть своё постоянное представительство при НАТО «серьёзно повредит» отношениям Москвы со странами Запада.