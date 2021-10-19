Барселона, Испания, 19 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. «Эспаньол» одержал победу над «Кадисом» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Elemaki Стадион «RCD Эспаньол»

В составе «Эспаньола» голы забили нападающий Рауль де Томас на 45-й минуте и полузащитник Николас Рибаудо на 65-й.

На сегодняшний день «Эспаньол» занимает 11-е место в чемпионате Испании, в активе команды 12 очков. «Кадис» идёт на 16-м месте с семью очками.

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