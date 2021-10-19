Нью-Йорк, США, 19 октября, 2021, 08:16 — ИА Регнум. Наказать 65 сотрудников полиции за их якобы неправомерное поведение во время акций протеста Black Lives Matter (BLM) в 2020 году намерены в Нью-Йорке. Об этом 19 октября сообщает Daily Mail.

OpenClipart-Vectors Уличные беспорядки

В список нарушений, предъявленных полицейским, вошли невежливость, использование нетолерантных и оскорбительных выражений, злоупотребление властью и силой. Люди, пострадавшие от действий полицейских, жаловались на сотрясение мозга, порезы, ушибы, Имена полицейских были опубликованы надзорным агентством департамента полиции Нью-Йорка.

Отмечается, что 37 офицерам полиции предстоит внутреннее судебное разбирательство как серьёзным нарушителям. В отношении их могут быть применены различного рода наказания, вплоть до отстранения от службы на длительный срок и даже увольнения. Ещё 28 полицейским грозит дисциплинарное взыскание, таких как утрата отпуска и лишение премиальных выплат.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале судебного процесса над тремя американцами, смертельно ранившими чернокожего мужчину, совершавшего утреннюю пробежку.