Москва, 19 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В России 19 октября зафиксированы сбои в работе социальной сети «ВКонтакте». Это 19 октября следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Сбой приложения

По информации сервиса, к 07:40 мск было зафиксировано свыше 2,3 тыс. отчетов о неполадках в работе соцсети «ВКонтакте».

При этом большая часть пользователей — 41%, сообщила о сбоях в работе приложения, еще 39% — о неполадках в работе сайта соцсети и 20% — о проблемах с подключением сервера. В то же время, больше всего жалоб поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Казани и Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жалобы на нестабильную работу социальной сети Instagram поступают от жителей США.