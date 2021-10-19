Витория-Гастейс, Испания, 19 октября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. «Бетис» одержал победу над «Алавесом» в матче девятого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Erbudetriana Футболисты «Бетиса»

Единственный гол в матче забил нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас на 89-й минуте.

На сегодняшний день «Бетис» занимает восьмое место в чемпионате Испании, в активе команды 15 очков. «Алавес» идёт на 19-м месте с тремя очками.

Читайте также: «Севилья» победила «Сельту» в матче чемпионата Испании