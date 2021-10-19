Джакарта, 19 октября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Индонезия и Малайзия категорически возражают против планов Австралии по строительству атомных подводных лодок в рамках партнерства с Соединенными Штатами и Великобританией, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

«Мы согласовали вопрос, касающийся покупки атомных подводных лодок странами, расположенными рядом с нашим регионом», — заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.

«Даже несмотря на то, что эта Австралия не обладает ядерным потенциалом, мы обеспокоены», — отметил министр.

В сентябре Индонезия также выразила обеспокоенность планами Австралии по строительству атомной подводной лодки.

Индонезия и Малайзия выступают единым фронтом в отношении ситуации в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, правительства Индонезии и Малайзии готовы решать морские вопросы на границах двух стран.