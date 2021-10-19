Токио, 19 октября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В сети обнародован тизер новой версии Honda Civic Si. Изображение распространила пресс-служба компании.

Honda Honda Civic Si 2022 года

Отмечается, что новинка будет представлена 19 октября.

Стандартный Honda Civic оснащается «атмосферником» объёмом 2,0 л мощностью 160 л. с. или 182-сильным наддувным четырехцилиндровым мотором на 1,5 л. Данные двигатели сочетаются с вариатором.

Новая версия Civic, которая получила приставку Si, будет идти с модернизированной «турбочетверкой» объёмом 1,5 л. Ожидается, что мощность мотора будет свыше 200 л. с. Агрегатироваться он будет с шестиступенчатой «механикой».

Напомним, седан Honda Civic нового поколения был представлен весной 2021 года. Автомобиль получил немного измененный экстерьер, а главные изменения произошли в салоне.

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