Москва, 19 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин по итогам пленарного заседания ВЭФ, которое состоялось 3 сентября во Владивостоке, поручил правительству представить предложения о проведении эксперимента по регулированию парниковых газов в регионах России, сообщается на сайте Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава государства поручил распространить эксперимент не только на Сахалин, но и на другие субъекты РФ. Его суть заключается в установлении специального регулирования выбросов и поглощения парниковых газов.

Правительство должно представить свои предложения Путину до 1 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине проводится эксперимент по углеродному регулированию. Островной регион первым в России должен достигнуть к 2025 году углеродной нейтральности.