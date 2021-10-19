Самара, 19 октября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. Оказать помощь пожилым жителям Самарской области в получении QR-кодов о прохождении вакцинации поручил глава региона Дмитрий Азаров. Об этом он сообщил 18 октября на заседании оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация пожилого человека

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С 11 октября 2021 года в регионе временно приостановили действие социальных транспортных карт для жителей старше 65 лет, которые не получили прививку от COVID-19 или не имеют сертификата о перенесенном заболевании.

«В последние дни от жителей поступает огромное количество жалоб. Есть случаи, когда люди старшего возраста вакцинированы или переболели, а транспортные карты им заблокировали. У них нет QR-кодов на руках, зачастую нет и смартфонов, с помощью которых они эти коды могут представить. Перед принятием решения по транспортным картам мы об этих моментах говорили, но, очевидно, что работа не была поставлена должным образом», — приводит пресс-служба слова Азарова.

В связи с эти он поручил чиновникам срочно наладить работу и помочь пожилым жителям получить нужные документы и отладить работу карт.

«Нам необходимо, чтобы все социальные работники, центры социального обслуживания, поликлиники, волонтеры включились в эту работу. Людям старшего поколения надо помочь в получении QR-кодов, сертификатов о вакцинации, справок о перенесенном заболевании. Помочь распечатать документы, если надо», — заявил он.

Губернатор поставил эту задачу перед всеми главами муниципальных районов и городов Самарской области.