Москва, 19 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы получил иск от Минобороны России, ответчиком по которому выступает ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество». Исковое заявление судом пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Иск поступил 18 октября 2021 года. Сумма претензий составляет 28 610 637,53 рубля. Детали пока не сообщались.

В тот же день с финансовым требованием министерство обратилось и к ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина». Сумма иска составила 5 685 334,56 рубля. ПАО является единоличным исполнительным органом воронежского предприятия. Оба актива входят в дивизион «Объединённой авиастроительной корпорации».