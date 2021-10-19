Москва, 19 октября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы получил иск от Минобороны России, ответчиком по которому выступает ПАО «Воронежское акционерное самолётостроительное общество». Исковое заявление судом пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM
Министерство обороны

Иск поступил 18 октября 2021 года. Сумма претензий составляет 28 610 637,53 рубля. Детали пока не сообщались.

Летом 2021 года первый опытный военно-транспортный самолёт Ил-112В, построенный на Воронежском авиазаводе, принимал участие в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».

В тот же день с финансовым требованием министерство обратилось и к ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина». Сумма иска составила 5 685 334,56 рубля. ПАО является единоличным исполнительным органом воронежского предприятия. Оба актива входят в дивизион «Объединённой авиастроительной корпорации».