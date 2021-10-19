Улан-Удэ, 19 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Правоохранители в столице Бурятии Улан-Удэ ищут водителя, скрывшегося после ДТП днём 18 октября. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по республике.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Пешеходный переход

По данным ведомства, неизвестный водитель за рулём неустановленного автомобиля на пешеходном переходе сбил мужчину 1945 года, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. После происшествия виновник аварии скрылся. Пострадавший с различными травмами был госпитализирован в больницу.

Полиция обратилась к очевидцам ДТП с просьбой помочь в поисках водителя.

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