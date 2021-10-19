Ульяновск, 19 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Ульяновской области за неделю заболеваемость ОРВИ снизилась, но при этом эпидемический порог по-прежнему значительно превышен. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

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По данным ведомства, за последнюю неделю, с 11 по 17 октября, официально зарегистрированы 15 312 больных ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей (с 4 по 10 октября) заболеваемость снизилась на 10,91%.

В то же время недельный эпидемический порог по совокупному населению превышен на 148,04%. Превышение эпидпорога наблюдается в возрастной группе от 15 лет и старше (+381,4%).

В ведомстве заявляют, что в Ульяновской области циркулируют вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, РС-вирусы). И рекомендуют в целях профилактики носить маску, тщательно мыть руки, проветривать помещения, вести здоровый образ жизни и не допускать переохлаждения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области на обрабатывающих предприятиях привиты от COVID-19 более 60% работников при плане в 80%. По данным властей, для достижения планового показателя осталось привить ещё 23 тыс. рабочих.