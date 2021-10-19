Сеул, 19 октября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Снаряд, выпущенный КНДР в сторону Японского моря, был баллистической ракетой малой дальности. Об этом 19 октября сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителей совета национальной безопасности Южной Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

В Сеуле выражают «чрезвычайное разочарование» из-за того, что северокорейская сторона продолжает ракетные испытания, пока мировое сообщество прилагает усилия по стабилизации ситуации и достижению мира на Корейском полуострове.

Представители совета также призвали КНДР вернуться к двустороннему диалогу в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии не исключили, что Северная Корея 19 октября запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету.

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