Москва, 19 октября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В Москве состоится первый розыгрыш квартир среди вакцинированных, сообщает 19 октября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Вакцинация

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Принять участие в акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» смогут совершеннолетние граждане России, имеющие московский полис ОМС. Для этого нужно получить первый компонент вакцины или пройти повторную вакцинацию в срок с 18 октября по 21 ноября.

Первый розыгрыш состоится 27 октября. В нём примут участие те, кто сделал прививку с 18 по 24 октября.

В мэрии также напомнили, что пожилые москвичи вместе с вакциной получают подарочные наборы «С заботой о здоровье» или денежную компенсацию.