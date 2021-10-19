Ульяновск, 19 октября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В 2021 году в Ульяновской области введено в эксплуатацию восемь новых инвестиционных объектов и создано более 600 рабочих мест. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания, на котором был представлен доклад о промежуточных итогах инвестиционной работы.

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С докладом выступил генеральный директор корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин. По его словам, с начала года в регион пришли новые инвесторы из России, США, Турции и Германии, которые представили девять проектов на 22 млрд рублей. В планах — подписание трёх соглашений с отечественными инвесторами, которые планируют вложить 5 млрд рублей.

Всего реализовано с начала года восемь проектов на 5,7 млрд рублей, что позволило создать 638 новых рабочих мест. Десять инвесторов строят объекты на 18 млрд рублей, в результате будет создано ещё 1200 рабочих мест.

«Мы будем большое внимание уделять перспективным отраслям, которые имеют потенциал развития в ближайшие годы, прежде всего таким, как возобновляемая энергетика и новые материалы — речь о композитных материалах для авиации, автомобильной сферы, строительства, энергетики», — сказал Сергей Васин.

Также в Ульяновской области получат дальнейшее развитие ветропарки и продолжится строительство солнечных электростанций. В этом году подписано соглашение и начата работа по созданию углеродно-нейтральной зоны на территории индустриального парка «Заволжье».

Кроме того, регион продолжает вкладывать средства в развитие инфраструктуры портовой особой экономической зоны «Ульяновск», индустриального парка «Заволжье», территорий опережающего социально-экономического развития «Инза» и «Димитровград». За два года планируется вложить 4,5 млрд рублей.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских подчеркнул, что «вытащить экономику области из коронавирусного кризиса» помогут именно инвестиции, в связи с чем между регионами идёт «жёсткая конкуренция за инвесторов».

«Ещё два-три года и основные ниши будут заняты, и дальше инвесторы будут штучным товаром», — уверен глава региона, поручив усилить работу и искать новые направления.

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Как сообщало ИА REGNUM, компания Vestas, которая освоила на территории Ульяновской области производство лопастей для ветрогенераторов, намерена дальше развивать и расширять производство в регионе. Также ранее стало известно, что в Ульяновской области началось строительство завода по производству алюминиевой упаковки для напитков американской компании Ball Corporation.